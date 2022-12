Ballerina | Gabriel Byrne nel cast dello spin-off di John Wick con Ana de Armas

(Di martedì 20 dicembre 2022)si è unito ufficialmente aldi, lo-off dicon Ana desi è unito aldi, lo-off di. La conferma, in esclusiva, l'ha data Deadline, rivelando che il pluripremiato attore reciterà al fianco di Ana de, delineando le sorti di un personaggio inedito nell'universo narrativo. "Per decenni la presenza misteriosa ed enigmatica diha arricchito dozzine di film. Non puoi mai essere sicuro di cosa stia pensando, ed è perfetto per questo mondo", ha detto Basil Iwanyk, il produttore del film. Vi ricordiamo che ...

