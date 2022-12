Ultime Notizie – Tetto Ue a prezzo gas | Russia | “Inaccettabile | reagiremo”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) E’ “” e rappresenta una “violazione” dei processi che regolano il mercato. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato l’approvazione da parte del Consiglio Energia di un meccanismo di correzione di mercato, che prevede unper ildel gas naturale a 180 euro al megawattora. “Ci vorrà tempo perché Mosca soppesi i pro e i contro e decida una risposta alle nuove sanzioni sul gas, ma verranno presi provvedimenti“, ha detto Peskov, citato dall’agenzia Tass. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

