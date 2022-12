Tutti i colori del calcio uniti per salutare Sinisa

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Erano più quelle della Lazio le bandiere e le sciarpe che hanno salutato per l’ultima voltaMihajlovic questa mattina a Roma, in piazza della Repubblica. Ma erano tanti anche i simboli del Bologna, qualcuno della Sampdoria, della Fiorentina e persino della Roma, la squadra che nel 1992 portò in Italia quell’incredibile talento che aveva appena vinto la Champions League con la Stella Rossa di Belgrado e che, dopo pochi anni, sarebbe diventato bandiera e simbolo della principale squadra rivale nella capitale, la Lazio. Davanti a una folla di tifosi che riempiva per metà piazza della Repubblica sono passati gli amici e i colleghi di una vita, accolti dai forti applausi senza discriminazione di fede calcistica o squadra di appartenenza. Appassionati dicon la sciarpa o la bandiera della Lazio che applaudivano Totti e De Rossi mentre lasciavano ...

