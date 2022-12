Tumori in aumento in Italia | in due anni 14mila casi in più

Corriere della Sera

Aumentano le diagnosi di tumore in Italia rispetto al 2020. Nel 2022 sono infatti stimati 390.700 nuovi casi, +14.100 in 2 anni. E se nella fase post - Covid, sono ripresi gli screening di prevenzione,...Queste interruzioni hanno determinato mancate diagnosi e undell'incidenza delle malattie ...di una raccomandazione che oltre a potenziare i programmi di screening li estenda aoggi non ... Tumori, aumento dei casi in Italia: gli esperti lanciano l’allarme sulle cattive abitudini Un dato in preoccupante aumento che fa emergere la necessità di intervenire, oltre che sulle cure, sulla prevenzione e gli stili di ...Aumentano le diagnosi di tumore in Italia rispetto al 2020. Nel 2022 sono infatti stimati 390.700 nuovi casi, +14.100 in 2 anni. E se nella fase post-Covid, sono ripresi gli screening di prevenzione,.