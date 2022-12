Titanic | James Cameron ha condotto uno studio scientifico per dimostrare che Jack non poteva sopravvivere

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Si chiude una volte per tutte un dibattito durato 25 anni:ha svelato di averunoforense percomenonin alcun modoin. Forse stanco delle numerose illazioni e teorie dei fan nel corso degli anni, il regista diha voluto chiarire ogni dubbio una volta per tutte. Il personaggio di, interpretato da Leonardo DiCaprio, non avrebbe potuto salvarsi in alcun modo. "Abbiamounoper mettere un punto a tutta questa storia e piantarle un paletto nel cuore una volta per tutte", ha dichiarato ...

...Cameron e la sfida della lunga durata Con tre ore e quindici minuti titoli compresi, Avatar: La via dell'acqua è il più lungo film mai realizzato daCameron , superando di pocoe ...All'indomani dello studio reso noto daCameron che ha messo la parola "fine" al dibattito infinito dei fan delse Jack, il fascinoso e appassionato protagonista che ha reso Leo DiCaprio star mondiale, si sarebbe salvato ... Secondo James Cameron Jack non poteva starci sulla zattera in Titanic 25 anni fa oggi, gli spettatori hanno visto per la prima volta come Rose e Jack si innamorarono a bordo del Titanic e come quell'amore finì nelle gelide ...Uno dei ''e se...'' più famosi della storia del cinema ha come protagonisti Jack e Rose di Titanic, che con il suo finale continua a far parlare di sé.