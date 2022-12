Agenzia ANSA

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 4:41 di magnitudo 2.9 a 9 chilometri a Est - NordEst da Claut (Pordenone), alla profondità di 12 chilometri, praticamente a pochi chilometri dal luogo ......del territorio - a partire dalla ricostruzione in un territorio dove gravitano i duedel ... così come è tanta oggi la delusione, ma per questo siamo pronti ad affrontare unafase, uniti ... Terremoti: nuova scossa nel Pordedonese in 48 ore - Cronaca Si paragona il terremoto al rischio di infarto ... modo previsto ed era stato comunicato alla Commissione grandi rischi poche settimane prima ma, di nuovo, l'incertezza dei modelli non permette di ...(ANSA) - TRIESTE, 19 DIC - Una scossa di terremoto è stata registrata alle 4:41 di magnitudo 2.9 a 9 chilometri a Est-NordEst da Claut (Pordenone), alla profondità di 12 chilometri, praticamente a ...