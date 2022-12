Sondaggi Quorum | FDI al 33% | doppia M5S e PD

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Fratelli d’Italiai principali avversari nelle intenzioni di voto registrate dai/YouTrend per SkyTg24. Il partito della premier Meloni viene sondato al 33%. Bisogna tornare a giugno 2019 per trovare una forza politica con un consenso così alto: era la Lega di Salvini, uscita trionfante dalle Europee e alleata al M5S nel Conte I. Un altro mondo. Ora FDI guarda tutti dall’alto in basso, a cominciare proprio dai pentastellati stimati al 17,7% davanti al Pd dato al 15,4%. La Lega segue più distante al 9,1%, poi Azione/Italia Viva all’8,5%, Forza Italia al 6%, Verdi/Sinistra Italiana al 3,1%, Italexit al 2,4%, +Europa all’1,9%, Unione Popolare all’1,8% e Noi Moderati all’1,1%. Il governo Meloni riceve, secondo ilo, il 46% di giudizi positivi e il 41% di giudizi negativi. Quest’ultimi ...