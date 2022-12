Sifo | Imparato e Pappa Monteforte per l’elezione del CNF necessaria un’operazione verità

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il prossimo 21 dicembre seduta del COA di Napoli per le elezioni del componente del CNF Napoli. Gli avvocati. “Mai come ora è necessario lanciare una operazione”. Nuovamente all’ordine del giorno della seduta del COA di Napoli del prossimo 21 dicembre, l’argomento riguardante le elezioni del componente del CNF

Proprio su quest'ultimo argomento, gli avvocati Sabrina, Ilariaed Eugenio Pappa Monteforte, da Consiglieri dimissionari del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, nonché ...Proprio su quest'ultimo argomento, gli avvocati Sabrina, Ilariaed Eugenio Pappa Monteforte, da Consiglieri dimissionari del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, nonché ... Sifo, Imparato e Pappa Monteforte per l'elezione del CNF ... Fissate le nuove date per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Si vota dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023. L’attuale COA, però, sembra avere come suo ultimo importante compito ...NAPOLI - Fissate le nuove date per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Si vota dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023. L’attuale COA, però, sembra avere come suo ultimo important ...