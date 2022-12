Agenzia ANSA

delin aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di Wti con consegna a gennaio è scambiato a 74,68 dollari al barile con un aumento dello 0,52%. Il Brent con ...Il wti ha registrato un progresso del 4,5%, riducendo il calo da inizio 2022 all'1,5%. Gas Gas Usa - 10%, Gas Europa - 8% a 123 euro per mwh. L'accordo sul tetto alsarebbe vicino. ... Petrolio: prezzo Wti in aumento a 74,68 dollari - Economia Il prezzo del petrolio greggio WTI apre la settimana sui 75 dollari, mentre il gas naturale ha ritracciato uscendo dall'area di lateralità.Prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di Wti con consegna a gennaio è scambiato a 74,68 dollari al barile con un aumento dello 0,52%. (ANSA) ...