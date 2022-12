Mondiali Qatar 2022 | fa discutere Bisht a Messi

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Fail ‘‘ fatto indossare a Lioneldall’emiro del, Tamim bin Hamad Al Thani, prima della consegna della Coppa del Mondo. “È un vestito per un’occasione ufficiale, che viene indossato per le celebrazioni”, ha spiegato il segretario generale del Comitato organizzatore del torneo iridato in, Hassan Al Thawadi, alla BBC Sport. “Questa è stata la celebrazione di– ha detto -. La Coppa del mondo ha avuto l’opportunità di mostrare al mondo la nostra cultura araba e musulmana. Non si trattava del, era una celebrazione regionale. Persone di diversi ceti sociali sono state in grado di venire, sperimentare ciò che stava accadendo qui e capire che potremmo non essere d’accordo su tutto, ma possiamo ancora festeggiare insieme”. Sui ...

