La Commissione Ue si appresta ad accusare Meta di abuso di posizione dominante La società | “Accuse infondate”

Il Fatto Quotidiano

La Nigeria siad approvare una legge che riconosce Bitcoin e le criptovalute La legge giunge a seguito di ... a seguito di un'intervista con il presidente dellaper i mercati dei ...... la comunità di Novoli volta pagina e sia celebrare degnamente, come avviene da tempi ... dei rappresentanti del governo, il senatore Roberto Marti, presidente della 7ª... La Commissione Ue si appresta ad accusare Meta di abuso di posizione dominante Secondo quanto riferito, il governo nigeriano approverà presto una legge che riconoscerà l'utilizzo di Bitcoin ( BTC) e di altre criptovalute come mezzo per tenersi al passo con le "pratiche globali".Nell’ultima audizione, i legislatori americani decideranno se suggerire al dipartimento di Giustizia di perseguire penalmente l’ex presidente Usa e i suoi alleati per aver tentato di sovvertire il pas ...