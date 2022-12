Juve | la Cassazione | «Per ora processo resta a Torino»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Lo riporta l’Ansa che cita la pronuncia dellasulla richiesta di spostare ila Milano. L’inchiesta che coinvolge anche lantus come persona giuridica rimarrà dunque aalmeno fino all’udienza preliminare. Le accuse a carico del club e di tutto il vecchio gruppo dirigenziale, compreso Agnelli, Parlano di falso in bilancio e aggiotaggio. I legali dellantus aveva richiesto lo spostamento degli atti processuali a Roma o a Milano, preferibilmente il capoluogo lombardo in quanto sede della Borsa. La procura generale della Corte diha ritenuto inammissibile la richiesta presentata dagli avvocati poiché dalla data di presentazione della richiesta è intervenuta anche la richiesta di invio a giudizio per 12 imputati da parte dei magistrati di ...