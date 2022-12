Annalisa | look audace ad Amici 22 | sensualissima | come si è mostrata

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La scorsa puntata di22 ha assistito al ritorno, nella scuola, di, che ha spiazzato tutti con il suo. La nota cantante è stata chiamata a giudicare le performance dei cantanti insieme a due altri ex allievi del talent, ovvero Enrico Nigiotti e Stash: eccosi è. Non c’è dubbio … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

DiLei

Ildiad Amici 22audace ad Amici 22è una delle cantanti italiane più amate del momento, sempre in cima alle classifiche. La cantante è stata ospite di Maria De ...Amici,e ilaudace e sensuale. Ultimo appuntamento prima della pausa natalizia con Maria De Filippi e lo speciale di Amici della domenica pomeriggio. Tra i grandi ospiti, insieme a ... Annalisa ad “Amici” gioca con il look audace: mixa pelle, vernice e blazer oversize La scorsa puntata di Amici 22 ha assistito al ritorno, nella scuola, di Annalisa, che ha spiazzato tutti con il suo look. La nota cantante è stata chiamata a giudicare le performance dei cantanti ...Annalisa si è presentata nella scuola di “Amici” con un look audace e sensuale, giocando con i tessuti e i volumi.