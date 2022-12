Andrea Bocelli ha conosciuto la moglie di 25 anni più da appena diventata adulta – ora lui conferma i loro trucchi intimi

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il cantanteè nato con la malattia degli occhi, il glaucoma congenito, ed è diventato cieco all’età di 12. Ma nonostante la sua disabilità, non ha mai smesso di fidarsi del suo talento ed è ora uno dei più grandi artisti del mondo. Oggi vive con laVeronica Berti, di 25più giovane. Il cantanteè passato da ragazzo normale in un piccolo villaggio della Toscana a uno dei più grandi artisti del mondo, acclamato in tutto il mondo come un genio musicale. Sembra pazzesco oggi pensare che i medici hanno consigliato ai suoi genitori di sbarazzarsi di lui. Sapevano che il maschietto sarebbe nato con una disabilità , ma i genitori Edi e Alessandros li ignorarono e il 22 settembre 1958 nacque il ...

DOVE Viaggi

Il tenore in tournée con i figliin questi ultimi giorni, con i figli Virginia e Matteo si trova negli Stati Uniti per la loro tournée segnando 200mila spettatori totali.Da luogo di villeggiatura amato dalla Regina Margherita, Castel Savoia è diventato il setting del video di The Greatest Gift , il primo singolo cantato dacon i figli Matteo e Virginia. Un grande regalo di Natale per tutti gli appassionati di musica, che farà conoscere al mondo il maniero della Valle d'Aosta. Valle d’Aosta: a Natale Andrea Bocelli canta a Castel Savoia con i suoi figli Per questo Natale, Castel Savoia in Valle d'Aosta è diventato il setting del primo singolo di Andrea Bocelli cantato con i figli Matteo e Virginia ...Un'esecuzione perfetta. Due voci intrecciate nella tradizione, mano nella mano con la musica del padre. Andrea Bocelli, con i figli Matteo e Virginia , è ...