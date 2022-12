5G Tim | quanto costa e come attivarlo

(Di lunedì 19 dicembre 2022)il 5G Tim esi può attivare? Se qusete domande ti stanno ronzando in testa sei nel posto giusto per trovare una risposta. La risposta è immediata per entrambe le domande, serve solo attivare la tariffa Power Smart che, oltre a sfruttare la rete 5G Tim, offre ai nuovi clienti il primo mese gratis. La tariffa dell’operatore blu può essere attivata anche dai già clienti mobile e se hai Tim sul fisso consente l’attivazione gratuita di TIM UNICA. Attiva Tim Power Smart Fibra Tim a casa arriva fino a 10 Gbps a partire da 24,90€ 5G Tim con Power Smart Power Smart è la tariffa che possono attivare tutti i clienti di altri operatori (e i già clienti dell’operatore blu) che permette di usufruire da 25 a 50 GB al mese sulla rete 5G migliore d’Italia (decreatato da Opensignal) al costo di 14,99€ al mese ...

