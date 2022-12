Uccide la moglie gravemente malata | poi si suicida

(Di domenica 18 dicembre 2022) Un uomo e una donna sono stati trovati morti a Firenze. Si tratta di una coppia di anziani, entrambi 80enni. Secondo quanto si apprende l’uomo sarebbe italiano mentre la donna avrebbe origini francesi ma vivrebbe a Firenze da tempo. A scoprire i corpi è stato il figlio della coppia. L’anziano è stato trovato riverso sulle scale di casa mentre laall’interno dell’appartamento. Sul posto è stato ritrovato un biglietto nel quale l’80enne si scusava per il gesto. La procura di Firenze disporrà nelle prossime ore l’autopsia sui corpi dei due anziani coniugi trovati morti nell’appartamento in zona Coverciano per accertare le cause del decesso. Un’esame che, secondo gli inquirenti, potrebbe confermare l’ipotesi dell’omicidio suicidio. L’anziana sarebbe stata. Sul posto oltre al 118, chiamato dal figlio e che non ha ...

