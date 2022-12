Stefano Macchi smentisce Anna Pettinelli | “Volevo serenità | chiedo solo rispetto”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 18 dicembre 2022) Forse perera meglio non dire nulla sul suo ex compagno, suche per lei sarebbe indelicato nel modo di mostrare la sua nuova storia d’amore con Elisa D’Ospina. Le dichiarazioni della speaker radiofonica alla rivista Gente hanno scatenato le reazioni prima di Elisa e poi di. Il risultato è che la D’Ospina ha attaccato lasvelando nuovi particolari eha smentito in ogni cosa la sua ex compagna. E’ a Fanpage che arrivano i chiarimenti,Andreanega che sia stataa lasciarlo, tutto falso, loro erano in crisi da tempo ed è stato lui ad andare via da casa. Adesso chiedema ha sempre voluto pace e...