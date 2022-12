Senza Adani | la Rai ha perso l’occasione di entrare nella storia

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 dicembre 2022) È stata la finale più bella delladei Mondiali. Infantino starà godendo, potrà vendersela a vita. La finale che consegna Lionel Messi alladel calcio. C’era anche prima ma non aver vinto i Mondiali era una macchia importantesua scintillantenale. Sono stati bravi Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro in telecronaca ma tra loro e il pathos non c’è alcun legame. La Rai hadi, di far sì che la sua telecronaca fosse rivista in loop per anni, come il Caressa del 2006 e il Martellini dell’82 purla vittoria dell’Italia. Immaginate che cosa sarebbe stata questa partita con il commento diche a fine partita in ...