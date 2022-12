Lacrime | fiori e sciarpette in Campidoglio | in centinaia al Campidoglio ricordano Sinisa Mihajlovic

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 18 dicembre 2022) Roma –di tifosi in fila per l’ultimo saluto a, morto a soli 52 anni, alla Camera ardente allestita ina Roma. Tra loro anche il Presidente del Senato La Russa, “è stato un combattente”. E’ un saluto pieno di commozione quello che in tantissimi stanno riservando a, nella Sala Protomoteca, questa mattina aperta al pubblico per l’ultimo addio all’ex calciatore ed allenatore.di persone, dalle prime luci del mattino, si sono messe in fila per entrare nella camera ardente adornata da corone diinviate dalla Fifa e dai suoi ex club come Roma e Lazio. “È un combattente, lo è stato dal primo giorno all’ultimo – ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato, arrivando in Comune – Lui ha ...