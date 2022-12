Goggia quinta nel SuperG | «Non ero al top | gara intelligente e sono soddisfatta»

Sportal

Per l'Italia buona prova per Sofia, nonostante la sua mano fratturata e ancora parecchio gonfia tagione. . 18 dicembre 2022La bergamasca in controllo nel supergigante dopo la frattura alla mano, ora riabilitazione in vista delle prossime tappe e poi concentrazioni sui ... Sofia Goggia quinta in Super-G: la sua spiegazione è chiara La bergamasca in controllo nel supergigante dopo la frattura alla mano, ora riabilitazione in vista delle prossime tappe e poi concentrazioni sui mondiali ...Sofia Goggia ha concluso al quinto posto il Super-G di St. Moritz, a 60 centesimi dalla vincitrice Mikaela Shiffrin (seconda, a +.0.12, Elena Curtoni ). La fuoriclasse bergamasca non ritiene però affa ...