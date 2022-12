CdS – “Lo vogliono in tanti | presa la decisione per gennaio”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 18 dicembre 2022) 2022-12-17 22:47:20 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: Alessio Zerbin non lascerà il Napoli a: a dirlo è l’agente Giulio Marinelli, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha spiegato le intenzioni del giocatore in vista della sessione di mercato invernale. Zerbin, l’agente: “Lo cercano inma non si sposta” “Questa prima parte di stagione può definirsi molto buona perché ha esordito in Serie A, Nazionale e Champions League – ha dichiarato il procuratore -. La forza del Napoli è motivo d’orgoglio e quindi fare un solo minuto in questa squadra è importante, significa molto per noi”. Da qui l’intenzione di restare sotto il Vesuvio, nonostante le tante pretendenti e lo scarso minutaggio finora offerto da Spalletti: “Questa estate ha convinto tutti e adesso non vorrebbe andare ...