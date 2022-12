Altra sconfitta

Leggi su seriea24

(Di domenica 18 dicembre 2022) Problemi muscolari per Perticone inizialmente schierato nell’11 titolare, al suo posto Frare dal 1° minuto. Un paio di giocate di Antonucci che non si concretizzano per centimetri, altro non succede nei primi 20? di gioco. VANTAGGIO BENEVENTO AL 22°. Combinazione Farias-Tello con quest’ultimo che insacca di testa, nulla da fare per Kastrati. Occasionissima per Embalo che scappa sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Paleari in posizione defilata calcia alto! Ci prova anche da angolo su spizzata di Varela il 7 granata, palla imprecisa che si spegne sul fondo.Fine primo tempo a Benevento, padroni di casa che sfruttano l’unica occasione del match e chiudono avanti.Ripresa che parte senza l’ex Paleari nel Benevento, dentro Manfredini. Nel Citta Mattioli per Donnarumma. Varela di testa su cross di Embalo, conclusione troppo centrale preda di Manfredini. Pericolo dalle parti di Kastrati, ...