Ultime Notizie – Abodi | “Si deve far aumentare il numero di ragazzi che praticano sport”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 17 dicembre 2022) ”L’impegno, oggi,essere di farildeicheo se ne interessano”. Lo ha detto il ministro delloAndrea, in occasione della XVII edizione degli Oscar dellosvoltasi a Roma nel Salone d’Onore del Coni. ”E’ importante essere arrivati alla diciasettesima edizione del Premio Asi&Cultura-ha detto- ora dobbiamo fare di più e lo facciamo in prima persona”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione