Traffico Roma del 17-12-2022 ore 11 | 30

(Di sabato 17 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Cassia bis e Salaria intenso ilanche sulla tangenziale con code tra la galleria Giovanni XXIII è uscita per Corso di Francia verso la via Salaria ed è ancora tra il bivio per la 24 in via Tiburtina e a seguire tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico a seguito di un incidente sulla circonvallazione Ostiense all’altezza di piazza Eugenio Biffi deviata e le linee bus 670 716 e 792 chiuso per lavori il tratto di via della Magliana tra via del Fosso della Magliana & via delle Vigne deviazioni anche per le linee bus 128 e 719 in pieno svolgimento una manifestazione in piazza della Madonna di Loreto termine previsto per le 13 maggiori informazioni su queste altre notizie sono ...