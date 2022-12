Re Carlo balla acclamato come una rock star

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il regno di renon ha preso il via nel migliore dei modi. Fin da subito, infatti, ha dovuto fronteggiare le voci di un difficile rapporto con il figlio minore, il principe Harry. Proprio nelle ultime settimane, inoltre, i duchi di Sussex hanno lanciato le loro bombe contro la Famiglia Reale pubblicando la loro serie documentario su Netflix. Il giorno dopo la messa in onda degli ultimi tre episodi dello show, però, gli inglesi non hanno lasciato dubbi sul fatto che regodesse del loro sostegno. Il Regno Unito, infatti, si è schierato apertamente dalla parte della Famiglia Reale allontanando le inventive lanciate dai Sussex. La folla ha accolto benevolmente i reali al concerto di Natale organizzato da Kate Middleton, ma il meglio è arrivato qualche ora dopo. AnsaSua Maestà, infatti, ha ricevuto un’accoglienza degna di una ...

Open

Durante la sua visita al centro di Finchley Road ,III ha inoltre incontrato altri sopravvissuti all'Olocausto che si sono trasferiti nel Regno Unito dopo la Seconda guerra mondiale e alcuni ...Renella sua visita ha incontrato altri sopravvissuti all'Olocausto che si sono trasferiti nel Regno Unito dopo la Seconda guerra mondiale e alcuni componenti della comunità locale impegnati ... Londra, Re Carlo balla con la sorella di Anna Frank per la festa ... Re Carlo III ha ballato con la sorella acquisita di Anna Frank, la 93enne Eva Schloss, durante la visita a un centro della comunità ebraica a Finchley Road, nel nord di Londra, in occasione della fest ...La foto scelta per l'occasione, che ritrae il monarca con la moglie Camilla, era stata scattata in Scozia lo scorso 3 settembre, poco prima che la Regina Elisabetta morisse Nelle scorse ore, attravers ...