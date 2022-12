Quando Sinisa Mihajlovic partecipò a Ballando con le Stelle per esorcizzare la malattia | “Mai vergognarsi”

Tuttosport

Disse, ricordandosi recò a Medjugorje, 'ho pianto come un bambino e sono diventato uomo'. Mi hanno colpito la sua forza e sensibilità, la sua testimonianza nella prova e nella vita. Ha saputo ...È stato appena reso noto, oggi 17 dicembre,si svolgeranno i funerali diMihajlovic e vanno delineandosi anche le modalità con le quali sarà allestita la camera ardente per il grande calciatore e campione serbo scomparso nella ... Mihajlovic e la Juve: quando Sinisa parlò con Agnelli e Marotta E come si fa, lo ha fatto vedere da quando si è ammalato anche a chi non lo aveva mai conosciuto, a chi ne aveva solo sentito parlare, a chi non sapeva neanche chi era ma aveva voluto scoprirlo.We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...