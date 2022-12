CalcioNapoli1926.it

Più di un mese dopo l'ultima volta, riapre lo Stadio Maradona , per un amichevole speciale del. Gli azzurri sfideranno il, con il "ritorno" nostalgico di due grandi excome Albiol e Reina . Terza amichevole per la squadra di Spalletti , che davanti a ben 30.000 ...74 Nelfuori Di Lorenzo e Raspadori, dentro Zedadka e Barba. 71 Doppio cambio nel: fuori Reina e Albiol, dentro Iker e Mandi. Osannati i due ex. 70 Di nuovo in rete il Villareal ! ... FINALE! Napoli-Villarreal 2-3: gli azzurri si scuotono tardi, sconfitta meritata Dopo le vittorie con Antalyaspor e Crystal Palace, il Napoli perde l’amichevole con il Villarreal: 2-3 il risultato finale del Maradona. 22:30 - FINISCE QUI! 90' - ...85' - Sostituzione per il Napoli: esce Mario Rui ed entra Marchisano. 84' - Kvaratskhelia, che in questi minuti sta giocando da seconda punta, taglia in area e prova il destro in diagonale. Tiro devia ...