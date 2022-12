Mihajlovic | la figlia Virginia scrive un post toccante su Instagram

(Di sabato 17 dicembre 2022)unsuriguardo la morte del padre. Eccolo riportato di seguito: “Il mio cuore oggi è spezzato, in frantumi. La mia anima peggio, e non riesco a continuare a parlare del mio super eroe, per me papà, per voi Siniša. Fa troppo, troppo male. È dura papà. È L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Friedkin è arrivato a Roma, incontro con Fonseca e i giocatori a Trigoria Probabili formazioni di Benevento-Torino, Serie A Probabili formazioni Milan-Atalanta, Serie A (VIDEO) “Deazon”: l’azienda (parodia) di Amazon dove comprare giocatori per l’Atalanta Como-Catanzaro 0 a 0, diretta tv in chiaro e streaming gratis Mediaset ...

La Gazzetta dello Sport

'Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto a ogni gradino'. Viktorijadi Sinisa, utilizza i versi di Eugenio Montale per ricordare il papà scomparso nella giornata di venerdì . Leggi anche 'Sinisa e quelle punizioni che ricordo come un sogno' ...Così in un lungo post su Instagram ladi Sinisa, Virginia, parla del padre, morto ieri a 53 anni dopo una battaglia durata tre anni con la leucemia.. La sorella, Viktorija posta ... Mihajlovic, le figlie su Instagram: "Eri il nostro eroe" “È dura papà. È dura. In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mischiato al tuo profumo, che, come la tua anima, rimaneva add ...“Sinisa, così fa troppo male”, titola il Corriere dello Sport oggi in edicola. Roberto Mancini se ne va dalla clinica Paideia alle sette e mezzo di sera, da solo, guidando una 500 Abarth dopo essere r ...