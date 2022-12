Maneskin | la verità sulla canzone Zitti e Buoni | Nessuno sa quando è nata - il Video

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 17 dicembre 2022) La band dei record ha svelato un retroscenavincitrice del Festival di Sanremo: tutto quello che non sapevamo. I quattro ragazzi romani più famosi al mondo continuano l'ascesa verso il successo inseguendo l'olimpo delle star internazionali. Isono ormai un vero e proprio fenomeno mondiale pronto ad esplodere in ogni angolo del pianeta. Anche gli Stati Uniti d'America si sono accorti del loro talento e ne hanno celebrato la grandezza con tour e eventi ancora adesso seguitissimi ovunque. Tutto è cominciato con la vittoria del Festival di Sanremo nell'edizione del 2021 per poi esplodere con il trionfo all'Eurovision Song Contest. Damiano David è il cantante del gruppo rock italiano più famoso al mondo che con la sua musica è riuscito a riportare l'Italia in vetta alle classifiche mondiali. Il futuro sembra ricco ...