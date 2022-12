Ladri nella casa di Riz Ortolani ad Aranova | rubati i premi del compositore

(Di sabato 17 dicembre 2022) Storie di furti nell’entroterra di Roma. Oggi parliamo di un colpo gravosodi Riz, noto direttore d’orchestra eitaliano, scomparso il 23 gennaio 2014Capitale. Dalla denuncia pubblica fatta dalla figlia, deisi sarebbero inseritisuadi, frazione cittadina all’interno del comune di Fiumicino. Un colpo probabilmente studiato da tempo dai malviventi, che nell’azione hanno portato via tutti i riconoscimenti ricevuti in vita dall’artista.di Rizad: portati via inon si sono fermati nemmeno davanti alla ...

