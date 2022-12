Covid | Iss | mortalità 5 | 5 volte maggiore in non vaccinati over 60

Lo rileva il report esteso dell'Istituto superiore di sanità '- 19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale' aggiornato al 14 dicembre. Lo rileva il report esteso dell'...In Italia cala l'incidenza dei casie l'indice di trasmissibilità ritorna sotto la soglia epidemica, alto il numero dei decessi. Numeri alti anche per l'influenzaL’AQUILA – Il Covid-19 pare rallentare la corsa ed ora a preoccupare molto di più, dicono gli esperti, è l’influenza stagionale. Anche in Abruzzo continuano ad aumentare rapidamente i casi di influenz ...Palù (Aifa): "Covid meno letale dell'influenza. Non è neppure un'endemia, ma un virus di cui non ci libereremo mai". L'incognita Mers: in sei Regioni è oltre la soglia di attenzione ...