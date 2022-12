Arsenal - Juve 0 - 2 diretta | raddoppio di Illing - Junior

(Di sabato 17 dicembre 2022) Amichevole importante per la, che affronta l 'all' Emirates Stadium per avvicinarsi al meglio alla ripresa della Serie A . Avversario di spessore per i bianconeri, che affrontano la ...

Juventus Football Club

Nella prima uscita dopo lo stop del campionato causa Mondiali, la- bis (fra i "veterani" in campo solo Perin, Rugani, Locatelli e Kean) supera 2 - 0 l'all'Emirates Stadium grazie a un autogol di Xhaka al 46', che insacca nella propria porta nel ...Amichevole importante per la, che affronta l 'all' Emirates Stadium per avvicinarsi al meglio alla ripresa della Serie A . Avversario di spessore per i bianconeri, che affrontano la squadra d i Mikel Arteta , gia ... I convocati per l'amichevole con i Gunners Bianconeri imbottiti di giovani, ancora assenti i reduci dai Mondiali. Di Xhaka (su cross di Fagioli) al 46' e Holding (su conclusione di Iling Junior) al 91' le autoreti che condannano la capolista d ...La Juventus si impone in amichevole sul campo dell’Arsenal per 2-0: bianconeri con tanti giovani in campo e premiati da due autoreti ...