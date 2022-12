Alice Neri | la mamma attacca il collega | “Se non l’avesse lasciata sola nel piazzale | il killer non l’avrebbe aggredita”

(Di sabato 17 dicembre 2022) “Mia figlia è statanel parcheggio, come ho sempre detto“. La madre di, la 32enne trovata carbonizzata all’interno della sua auto nella campagne di Concordia (Modena) il 18 novembre scorso, è stato ospite in studio a Quarto Grado (Rete4) e ha ribadito la sua versione dei fatti: “Ilha potuto farle del male perché l’amico edi lavoro non ha aspettato che partisse e l’hadanel. Se avesse aspettato, probabilmentesarebbe ancora viva”. Lo scorso 14 dicembre Mohamed Gaaloul, tunisino di 29 anni, è stato arrestato a Mulhouse, in Francia, al confine con la Svizzera ed è accusato di avere ucciso la donna. Era andato all’estero il giorno dopo il delitto per cui inizialmente sono ...

il Resto del Carlino

'La mia opininone è che la macchina per forza si è fermata un'ora, lui doveva violentarla' dice Patrizia , la madre di, la ragazza di Modena ritrovata carbonizzata senza vita nella sua macchina. In collegamento ai microfoni di Pomeriggio 5, mamma Patrizia spiega il suo punto di vista, arrabbiata e con la ...E' andata in onda l'ultima puntata di Pomeriggio Cinque prima delle vacanze natalizie. Ed in questa circostanza la presentatrice ha fatto una lunga chiacchierata con la madre di, il cui corpo senza vita è stato trovato carbonizzato nel bagagliaio di un'automobile incustodita. Dopo una lunga indagine adesso c'è un sospettato, il quale è stato arrestato in Francia. ... Omicidio Alice Neri, arrestato Mohamed. Il marito: "Voglio giustizia per mia moglie" - Cronaca «La mia opininone è che la macchina per forza si è fermata un'ora, lui doveva violentarla» dice Patrizia, la madre di Alice Neri, la ragazza di Modena ritrovata carbonizzata senza vita nella sua ...Durante la trasmissione Tv Quarto Grado, la madre di Alice Neri ha nuovamente puntato il dito contro il collega di lavoro della 32enne ...