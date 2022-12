Uccide la compagna e poi si suicida L’annuncio del delitto su Facebook

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Salvatore Patinella, 41 anni, ha ucciso a coltellate laGiovanna Bonsignore, di 44, e poi si èto. È successo a Villabate, un paese alle porte di Palermo. La vittima, una volontaria dell’associazione Archè, da circa un mese litigava spesso con Salvatore Patinella, con il quale da 4 anni aveva una relazione. Non risultano denunce per maltrattamenti o interventi dei carabinieri. I militari della compagnia di Misilmeri hanno sequestrato la casa per eseguire i rilievi e il coltello utilizzato da Patinella perre lae togliersi la vita. Il femminicidio-suicidio si è consumato nell’appartamento della donna in via Giovanna d’Arco. Alcuni amici si sono allarmati e hanno chiamato le forze dell’ordine, che sono entrate in casa grazie all’intervento dei vigili del fuoco e hanno trovato la donna ...