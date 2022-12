Thuram | sensibile ai diritti umani e ambasciatore di un Mondiale che non li rispetta El Mundo

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Elsi sofferma su Lilian, mentre il figlio Marcus è impegnato nella preparazione della finale della Coppa del Mondo. Il quotidiano spagnolo polemizza sulla questione dei: “Il campione del mondo nel 1998, dopo una vita dedicata a denunciare disuguaglianze e razzismo, frequenta gli stadi del Qatar con la speranza di vedere come suo figlio Marcus vincerà anche il torneo in un’impresa senza precedenti.” E continua: “Se c’è qualcuno che ha provato a limitare i sorrisi mentre le telecamere erano puntate, è Lilian, presente sia nei quarti di finale tra Francia e Inghilterra che mercoledì ad Al Khor durante la vittoria della Francia contro il Marocco in semifinale. È inghiottito da quella stessa contraddizione“. Elricorda come le lotte di Lilian non ...