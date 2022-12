Saldo IMU 2022 | 16 dicembre ultimo giorno | per chi | esenzioni | come pagare

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il 16scade il termine per il versamento delIMU, la seconda rata dell’Imposta Municipale propria dovuta quest’anno dopo l’acconto versato nel mese di giugno. Restano alcunelegate al Covid, in particolare quella che riguarda gli immobili di categoria catastale D/3 utilizzati per spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti/spettacoli.Inoltre, in considerazione degli eventi metereologici straordinari che hanno recentemente colpito una parte dell’isola di Ischia, il Decreto-legge 3numero 186 ha disposto che “Nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembreavevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia ...

la Repubblica

... per quanto riguarda i depositi con durata prestabilita, ilera 216 miliardi a dicembre 2019, ... mutui, rate e tasse come l'in scadenza, come emerge dall'indagine Coldiretti. Restano sullo ...Oggi cade la scadenza del pagamento deldell'. Ma come si deve effettuare il versamento Quali sono le regole da seguire per la seconda rataSono molti i soggetti che devono passare alla cassa nel corso di questi giorni, e ... Imu 2022, il 16 dicembre la scadenza per la rata del saldo Scade oggi il termine per versare il saldo dell’Imu 2022 . È l’imposta patrimoniale dovuta da chi possiede immobili o terreni. La ...Ormai è arrivato l'appuntamento con l'imposta sulla casa. Il 16 dicembre è il termine ultimo per il pagamento della seconda rata dell'Imu 2022. Il consueto Rapporto UIL 2022 elaborato dallo studio del ...