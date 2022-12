Osho alla festa di FdI | Non devo giustificarmi come Cristina D' Avena

ilGiornale.it

Intanto, possiamo osservare che l'esistenza di Federico Palmaroli, e delle sue Frasi di, sono ... se gli sbeffeggiamenti vanno solo in una direzione, dalla satira si passa rapidamente...... Antonio Spadaro, Salvatore Dama, Tommaso Labate, Federico Palmaroli in arte, Andrea Delogu, ... La cerimonia di consegna è avvenuta ieri, nello spazio Europe Experience " intitolatomemoria di ... Osho ride dell'Italia intera senza far sconti a nessuno Esce "Come dice coso" di Federico Palmaroli, diario di un anno (tragicomico) di vita pubblica Il diario 2021-2022 di Federico Palmaroli, l'inventore della pagina Le frasi di Osho, è la migliore descri ...AGI/Vista - “Sento particolarmente mio questo premio per innovazione digital perché grazie al digitale sono riuscito ad emergere” Così Federico Palmaroli autore della pagina satirica Le più belle fras ...