La Vita in Diretta | Anna Pettinelli a ruota libera sbotta contro un ospite di Alberto Matano

Liberoquotidiano.it

L'artista spegnerà le candeline nel modo in cui ha vissuto tutta la sua: in musica, regalando ... Tra gli altri, ci saranno anche la band Le Sagome e la Medit Orchestrada Angelo Valori, ...Sinisa Mihajlovic è morto a Roma a 53 anni dopo aver combattuto la leucemia . Dal mondo del calcio ai politici, il ricordo di un personaggio che ha scritto la storia del calcio italiano . Sinisa ... Iva Zanicchi, dopo Ballando... La bomba alla Vita in diretta Non si è mai piegato né spezzato, Sinisa Mihajlovic, di fronte a nessuno. Era il suo bello, la sua unicità, il suo orgoglio. Alla fine ha ceduto solo a una malattia assassina ...Sinisa Mihajlovic, morto a 53 anni dopo una dura lotta contro la leucemia, aveva conosciuto la moglie Arianna Rapaccioni nel ’95 ...