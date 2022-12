La mini-naja di La Russa | metà studio metà guerra

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Per Lalao ladeve essere un chiodo fisso, avendoci provato (con qualche successo in parlamento) nel 2008 e nel 2019. Ora ci riprova in L'articolo proviene da il manifesto.

Sky Tg24

È intervenuto anche sul reddito di cittadinanza, che "va tolto a quel 25 per cento che lo ha percepito indebitamente" e perorato la causa a lui cara della cosiddetta, che è stato un suo ...Oggi, invece di parlare di una anacronistica '', dovremmo rilanciare questo importante strumento di democrazia. Un segnale di pace di cui l'Italia e il mondo avrebbero bisogno più che mai" ... Mini-naja, La Russa rilancia proposta per 40 giorni di leva volontaria. Come funzionerebbe La legge 772 del 1972 contribuì al riconoscimento del diritto di rifiutare il servizio militare per ragioni etiche ...Riascolta Mini-naja per amor di patria di MELOG - Il piacere del dubbio. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.