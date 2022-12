La Griner torna a casa | «Tornerò a giocare per i Phoenix Mercury questa stagione»

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Brittney, la star del basket americano, che è stata detenuta quasi un anno in una colonia penale in Russia ed è stata liberata in seguito ad uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout, ha parlato del suo futuro in un lungo post su Instagram. Nel post la cestista ha pubblicato la sua foto mentre lascia finalmente la base militare di San Antonio dove aveva trascorso gli ultimi otto giorni dal suo rilascio, spiegando che tornerà aa basket per la sua squadra, la, nella prossimadel W.N.B.A. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BG (@brittneyyevette) “È così bello essere a. Gli ultimi 10 mesi sono stati una battaglia ad ogni curva. Ho ...

