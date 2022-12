Il rabbioso esercito di Conte

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Giuseppi aizza le folle nel suo tour per difendere il reddito di cittadinanza e l'odio social corre veloce da una bacheca all'altra. Rimbalza sulla rete e ferisce. Dietro i post, spesso, si nasconde l'dei percettori del reddito di cittadinanza che, sentendosi spalleggiati, non si fanno problemi ad "odiare". Ma il pericolo è che qualcuno molli la tastiera e prenda il bastone per scendere in piazza