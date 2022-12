(Di venerdì 16 dicembre 2022) La prima discesa libera di St.per Sofiaporta gioie e dolori: il 2° posto in gara, dietro soltanto ad Elena Curtoni, è reso amaro da una contusione alla. Partita con il pettorale 10, la sciatrice bergamasca veniva dagli ottimi tempi dei training (2° mercoledì e 1° giovedì) e ha confermato le sensazioni di velocità nonostante delle condizioni meteo avverse che avevano spinto anche ad abbassare la partenza. Nel tratto centrale della pista è scesa una fitta nebbia che insieme al nevischio ha reso complicata la visibilità. Curtoni ha stabilito il miglior tempo scendendo come seconda: nessuno è stata in grado di batterla. Sofia non ha avuto una super partenza, ma ha recuperato particolarmente bene nel tratto finale attestandosi 29 centesimi dietro. Oltre al risultato, però, ciò che preoccupa è la condizione della sua ...

BergamoNews.it

Grande festa azzurra a St. Moritz. Nella prima discesa, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022/2023, Elena Curtoni sbaraglia la concorrenza edavanti a Sofia. Sul gradino più basso del podio anche la svizzera Corinne Suter . La grande giornata delle italiane non finisce qui perché a completare la top ten ci sono anche Federica ...12.35 La nostra DIRETTA LIVE siqui. La speranza ora è che il meteo permetta di svolgere regolarmente la gara di domani. Sofiasi è dimostrata ancora una volta la donna da battere e potrebbe andare a caccia della terza ... Goggia chiude 2ª, a St. Moritz podio e spavento: “Ho rotto la mano” Le immagini in onda subito dopo la prova spiegano cosa le è successo e oscurano in parte la doppietta azzurra in discesa ...La 31enne trionfa in 1'09"40 e anticipa la bergamasca, che però si fa male ad una mano. Terza Suter, bene Brignone ...