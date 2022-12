Empoli | tutto fatto per Caputo | per l’accordo con la Sampdoria mancano alcuni dettagli

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L’ha chiuso per il ritorno in azzurro di, da definire gli ultimicon laper Marin e Lammers L’ha chiuso per il ritorno in azzurro di, da definire gli ultimicon laper Marin e Lammers. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per la chiusura definitiva mancherebbetra i due giocatori azzurri con la. Sembrano non esserci intoppi a riguardo ma finché i blucerchiati non chiuderanno per Marin e Lammers non si potrà dare per chiusa l’operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.