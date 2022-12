Editoria | al via “Finanza per il Sociale” | call per giornalisti e praticanti under 35

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La cultura finanziaria per lo sviluppo economico e, storie di diversita’ e convivenza. E’ da questo tema che prende il via la settima edizione del Premio ‘per il’, dedicato ai giovani, per sostenere il loro impegno nel raccontare l’importanza della cultura finanziaria. L’iniziativa e’ promossa da Abi, l’Associazione bancaria italiana, Feduf, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (nata su iniziativa della stessa Abi) e Fiaba Onlus grazie all’impegno comune sui temi dell’inclusione finanziaria e, che si realizza anche attraverso lo strumento dell’educazione finanziaria e al risparmio. L’iniziativa e’ patrocinata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei. Il Premio e’ destinato a ...

Il Denaro

L' associazione Caracò accompagnerà i cittadini in un percorso che unisce, scrittura e ... Durante la giornata i locali dei capi treno inNullo Baldini 3a e 3b, gestiti congiuntamente ...Il colosso dell'nazionale ha messo in campo una strategia per ampliare la propria presenza ... La società ha sede legale a Brescia, inSalvo d'Acquisto e ha chiuso il 2021 con un fatturato ... Editoria, al via "Finanza per il Sociale": call per giornalisti e praticanti ... Con le festività natalizie in Giappone, Weekly Shonen Jump si prenderà una pausa e, con essa, anche la serializzazione di My Hero Academia.Il bonus per le edicole, o meglio il bonus per l'editoria, è stato confermato con un comunicato del 14 dicembre con il quale si informa del Provvedimento del ...