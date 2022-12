Dwayne Johnson ha rifiutato un cameo in Shazam | Fury of the Gods?

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Pare che'The Rock'abbia rifiutato l'offerta di apparire come Black Adam in Shazam! Furia degli ...Mentre il film DC diè stato un grande ingresso per il Superman di Cavill, secondo quanto riferito aveva anche girato un cameo per il film The Flash , che uscirà nel 2023. Tuttavia, ... Dwayne Johnson ha rifiutato un cameo in Shazam! Furia degli dei [RUMOR] Warner Bros ha rilasciato il trailer del film live action di Barbie, in cui vediamo Margot Robbie nei panni dell'iconica bambola ...A quanto si dice, l'attore Dwayne "The Rock" Johnson ha rifiutato un cameo nei panni di Black Adam in Shazam 2.