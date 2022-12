Combinata nordica | Ramsau 2022 | Westvold Hansen domina | Annika Sieff quarta

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Gydahato anche nella Gundersen femminile di Coppa del mondo, ospitata nella località austriaca di. La fenomenale norvegese, dopo aver fatto segnare il punteggio di 128.4 al termine del salto, ha messo in mostra i muscoli anche sugli sci stretti, terminando con quasi un minuto di vantaggio – tempo di 14’31?0 – sull’austriaca Lisa Hirner, seconda, e sulla tedesca Natalie Armbruster, terza. Fuori dal podio: la 19enne poliziotta di Varena, ha accusato 1’28?0 di svantaggio dalla norvegese, perdendo una posizione nella fase sugli sci stretti a vantaggio dell’altra norvegese Ida Hagen. L’azzurra èal traguardo. Buona prestazione anche per Veronica Gianmoena: la carabiniera trentina sugli sci stretti ha confermato la 14esima ...

Passo avanti nel fondo rispetto a Lillehammer per Annika Sieff , capace di difendersi egregiamente nonostante uno schema di gara sfavorevole. La trentina classe 2003, quarta dopo la prova sul Normal ...Alle spalle di Rehrl partirà un gruppo di quattro atleti che potrebbero andare a giocarsi il podio: a 58' partirà a Julian Schmid, tutti con lo stesso tempo, ad 1 di distanza da Riiber partiranno ... Combinata nordica, Westvold Hansen vince gara-1 a Ramsau davanti a Hirner e Armbruster. Quinta una buona Annika Sieff nel fondo Ecco tutto lo sport che potete vedere in tv oggi: il programma completo di giornata con calcio, volley e sport invernali.