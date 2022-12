Biathlon | Cdm | svedese Magnusson vince sprint di Le Grand Bornand e Vittozzi sesta

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Annecy, 16 dic. - (Adnkronos) - Successo di Annanellafemminile di Annecy/Levalevole per la Coppa del mondo. Laha concluso senza errori il percorso con il tempo di 21'04?7, con il quale ha preceduto sul traguardo la connazionale Linn Persson di 12?8, con quest'ultima che ha commesso un errore, mentre la tedesca Denise Hermann è finita terza a 15?2 con un errore. In casa Italia buona prestazione di Lisaa 31?8 con una prova perfetta al poligono Il ritardo accumulato consente alla sappadina del Centro Sportivo Carabinieri di guardare alla pursuit di sabato 17 dicembre (ore 14.15) cone ottimismo. Una gara di rincorsa aspetta invee Dorothea Wierer, tredicesima al traguardo con 48?7 e un errore ...

La francese Julia Simon ha vinto la gara a l'inseguimento di Hochfilzen, seconda prova della coppa del mondo femminile diprevista in questo fine settimana bella località austriaca. Un errore al tiro per Simon, come per la norvegese Ingrid Tandrevold, che ha chiuso seconda, e due per la ceca Marketa Davidova, ...E' il norvegese Johannes Boe ad imporsi nella sprint maschile di Hochfilzen, grazie ad un'eccellente condotta di gara, nessun errore al tiro e un tempo di 23'040. Alle sue spalle il francese Emilien ... Biathlon: Cdm donne; Simon vince a Hochfilzen, Vittozzi ottava Annecy, 16 dic. – (Adnkronos) – Successo di Anna Magnusson nella sprint femminile di Annecy/Le Grand Bornand valevole per la Coppa del mondo. La svedese ha concluso senza errori il percorso con il tem ...La Sprint che ha aperto il programma di gare altoatesine ha visto l'azzurra battere Vanessa Hinz, dimostrando ancora una volta di meritare un posto nel massimo circuito. Tra ...