Bereszynski-Napoli | manca solo la firma | Zanoli alla Samp

CalcioNapoli24

Insieme a, tornerà aanche il portiere Contini . Percorso inverso lo compirà il terzino destro classe 2000 Alessandro Zanoli . Il giovane calciatore arriverà invece alla Samp in ...- Il regno di Napolonia, cioè quel mondo azzurro parallelo di cui Milik ai suoi tempi si ...l'affare con la Samp per lo scambio di prestiti tra l'italiano Zanoli e il polacco Bartosz,... Bereszynski-Napoli, Il Mattino: ieri forte accelerata, definita la formula dell'operazione Il Napoli sta definendo l’arrivo del terzino polacco (a Genova andrà Zanoli), mentre l’ex granata può tornare in Italia. Intanto l’avventura di Gomez al Siviglia potrebbe finire: molti scenari sono ap ...Napoli, attenzione al colpo di scena in arrivo sul mercato. C'è la notizia improvvisa che svela lo scenario che può avverarsi a gennaio ...