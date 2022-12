Autonomia | Calderoli | ' ancora una volta supponenza sinistra | non lo sopporto più' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Le materie che riguardano l'autonomia "le ha scritte la. Mi spiaceunaaver trovato in commissione quelladellache deve fare la lezioni, non lopiù". Così il ministro per l'Autonomia, Roberto, alla festa dei 10 anni di Fdi.