Amici | ex compagni e giocatori | il ricordo di Sinisa sui social

La Gazzetta dello Sport

Nesta, Baresi, Batistuta, Balotelli, Donnarumma e tanti altri: tutti i post sui social per dire addio a Sinisa Mihajlovic con parole ...ha detto mentre iprovavano ad avvicinarsi. L'allieva di22 spiega la sua reazione: 'Sono due settimane che trattengo' Per niente pentito del pensiero avuto sulla compagna e delle ... Messi-Mbappé, finale dei... "quasi amici": compagni nel Psg, non si amano e si giocano il Mondo Maddalena è Mattia, coppia molto amata di Amici 22, si sono lasciati e in casetta i ragazzi commentano la notizia.Subito dopo la notizia della scomparsa di Mihajlovic, si sono presentati numerosi tifosi. In visita il pugile Vincenzo Cantatore e l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ...